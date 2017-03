Tropas iraquíes toman y abandonan complejo oficial en Mosul

Antes el martes, las tropas izaron la bandera iraquí sobre los edificios del complejo gubernamental del barrio de Dawasa, dijo el teniente general Abdul-Amir Rasheed Yar Allah, que describió a los policías federales que tomaron la zona como "héroes".

Pero a mediodía, efectivos sobre el terreno dijeron que el complejo todavía no estaba asegurado y que enfrentaban una oleada de intensos contraataques de la milicia radical.

El sargento de la policía federal Azam Ibrahim fue uno de los primeros en entrar al complejo de edificios de Mosul. Su unidad se retiró después a una base en el extremo del barrio de Tayran pero señaló que en la zona seguían librándose combates más tarde el martes.

"Nos retiramos porque teníamos muertos y heridos", explicó Ibrahim a The Associated Press. "Las fuerzas (iraquíes) están rodeadas, los Humvees no pueden llegar a ellos, ni tampoco las ambulancias".

El consistente avance de las tropas de Bagdad — más de dos semanas después del inicio de una ofensiva para expulsar al grupo EI de la parte oeste de Mosul — ha sido un importante golpe para los extremistas que llegaron a controlar casi un tercio de Irak.

El gobierno declaró el mes pasado que el este de Mosul había sido "liberado por completo", en una campaña para recuperar la ciudad que comenzó en octubre.

Yar Allah, que dirige las operaciones militares en la región de Ninevah, donde se encuentra Mosul, dijo que las tropas también controlan ahora el lado occidental de un segundo puente sobre el río Tigris, conocido como el puente Hurriyah.

Las tropas alanzaron la semana pasada el primer puente desde el sur en el oeste de Mosul, conocido en el lugar como el 4to puente. Bombardeos liderados por Estados Unidos inutilizaron el año pasado los cinco puentes de Mosul en un intento de aislar los milicianos.

La televisora privada libanesa Al-Mayadeen emitió imágenes en vivo de Mosul en las que se veían densas humaredas negras alzándose desde varios lugares y se oían disparos. La cadena también mostró imágenes de lo que describió como explosiones de dos ataques suicidas perpetrados por milicianos del grupo EI contra las fuerzas de seguridad.

En las imágenes se veía el emblemático "minarete inclinado" de la ciudad, construido hace 840 años y que se inclina de forma similar a la Torre de Pisa.

A diferencia de otros monumentos en Mosul a sus alrededores, los milicianos del grupo EI no pudieron destruirlo porque los vecinos formaron una cadena humana para protegerlo cuando acudieron a volarlo.

Por otra parte, Naciones Unidas dijo el martes que, según datos recopilados hasta el domingo, unas 42.000 personas huyeron de sus casas en el oeste de Mosul desde el inicio de la ofensiva. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que 13.350 personas huyeron a áreas controladas por el gobierno en un solo día.

Las tropas esperan toparse con más civiles abandonando sus casas una vez se adentren en la populosa ciudad. La ONU estima que unos 750.000 civiles siguen atrapados en las zona del frente.

Mosul es la segunda ciudad más grande de Irak, dividida en dos por el río Tigris. Su mitad occidental es la última zona urbana importante en poder de la milicia extremista. Mosul cayó en poder del grupo EI en verano de 2014, junto con amplias extensiones del norte y oeste de Irak.

___

NOTA DEL EDITOR: Se ha corregido una errata en el nombre del comandante Abdul-Amir Rasheed Yar Allah.