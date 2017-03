Tratan de asesinar a ex líder comunista de Kosovo

Azem Vllasi, de 68 años, quien ahora es abogado, dijo que sus heridas no ponían en peligro su vida.

Sus atacantes usaron una pistola con un silenciador, dijo Vllasi a Radio Free Europe/Radio Liberty. Fue llevado a un hospital, donde estaba bajo fuerte vigilancia en su cuarto. A un camarógrafo de The Associated Press no le permitieron entrevistarlo.

La policía calificó al tiroteo realizado por la mañana como un intento de asesinato, pero no dijo si cree que estuvo relacionado con el trabajo de Vllasi como líder de la era comunista o como abogado. Agregó que ha arrestado a dos sospechosos y que ha encontrado la pistola y el silenciador usados en el ataque.

Vllasi fue uno de los líderes de Kosovo en la década de 1980, cuando la provincia serbia estuvo envuelta en protestas de albaneses que exigían más derechos y la separación de Serbia, entonces una república dentro de Yugoslavia. Vllasi inicialmente condenó las protestas, pero años después se unió al movimiento que pedía la independencia de Kosovo.