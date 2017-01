Tras las protestas, Polanski no presidirá los premios César

Polanski no participará en la ceremonia del 24 de febrero, dijo un miembro de la academia de cine que organiza el certamen, el equivalente francés de los Oscar. La academia está barajando otras opciones, dijo el miembro del organismo, que no estaba autorizado a dar su nombre y no hizo comentarios sobre los motivos de la decisión de Polanski.

La ministra de Familia, Infancia y Derechos de las Mujeres, Laurence Rossignol, describió como "chocante" que Polanski, de 83 años, presidiera los César.

El director se declaró culpable de haber mantenido relaciones sexuales ilícitas con una niña de 13 años en Los Ángeles en 1977, pero después huyó de Estados Unidos.

Polanski ganó el Oscar al mejor director en 2033 por "El Pianista".