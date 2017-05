Tras eliminación de los Spurs, ¿se retirará Ginóbili?

“Fue emotivo y abrumador”, señaló Ginóbili. “No tengo palabras para describirlo, pero me hizo sentir muy bien. El sentir esa clase de cariño, amor, respeto. ... Cuando eso ocurre en un momento como ese y recibes todo eso sin esperarlo, te sacude un poco”.

La muestra de afecto propició que Ginóbili hiciera una sorprendente confesión a su amigo y compañero Patty Mills en la banca: no tenía la más mínima idea de lo que estaba pasando”.

"Se percibió como si querían que me retirara”, contó un sonriente Ginóbili. “Fue como si me estaban dando un homenaje. Y lo cierto es que estoy cada más cerquita. Eso no es un secreto. Cada vez es más duro, pero siempre digo que quiero tomarme tres o cuatro semanas para asimilarlo todo, sentarme a hablar con mi esposa y ver cómo estoy de ganas”.

La ferviente afición de San Antonio no quiere que Ginóbili se retire. Los fanáticos sólo querían rendirle toda su estima por estar inseguros que su ídolo no volverá para la próxima temporada. Los Spurs tampoco tienen esa certeza.

“Si decide que quiere seguir jugando, esa es potestad suya”, indicó el entrenador Gregg Popovich. “No voy a tratar de convencerlo para que tomar una decisión. No creo que lo necesite”.

El futuro de Ginóbili es una de las varias interrogantes que encaran los Spurs este verano.

La temporada de San Antonio llegó a su fin al ser barridos por Golden State en la final de conferencia. Los Warriors fueron el primer equipo en la historia de la liga que arrancan los playoffs con un saldo inmaculado de 12-0 al doblegar 122-108 a los Spurs en el cuarto partido el lunes.

De todas formas, la primera campaña de San Antonio en 20 años sin el pilar Tim Duncan fue un éxito. Ganaron su segundo título seguido en la división del Sureste y se clasificaron a los playoffs por 20ma ocasión seguida.

“Hay que poner las cosas en perspectiva”, señaló Popovich. “Para haber sido el primer año sin el liderazgo de Timmy, más la llegada de varios jugadores, este equipo se acopló para ganar 61 partidos y fue creciendo a medida que transcurrían los playoffs y básicamente arrancamos bien en el primer partido ante Golden State. Algo de mala suerte pueda darse en algún momento de nuestras vidas”.

“Pero se merecen mucho reconocimiento por lo reconocido”, añadió.

Los Warriors superaron a los Spurs por 85 puntos en la serie luego que Kawhi Leonard sufrió un esguince en el primer partido, con 7:52 por jugar en el tercer cuarto y San Antonio arriba por 78-55.

Leonard se recuperará tras un periodo de descanso. El alero David Lee también debe continuar luego de desgarrarse el tendón rotuliano de la rodilla izquierda ante los Warriors. Tony Parker estará fuera de acción al menos ocho meses tras romperse el tendón del cuádriceps izquierdo ante Houston en la semifinal del Oeste.

Más complicado será que LaMarcus Aldridge recupere la confianza tras una flojísima postemporada, especialmente contra Golden State.

Los Spurs no tienen un límite en gasto para añadir refuerzos, pero cuentan con ocho jugadores que podrían declararse agentes libre.

Lee, Pau Gasol y Dewayne Dedmon pueden ejercer opciones, mientras que Mills y Jonathon Simmons son agentes libres sin restricciones. Retener a Simmons será difícil tras destaparse con buenas actuaciones en los playoffs, especialmente tras la baja de Leonard.

Ginóbili también será agente libre, pero se da por descontado que seguirá con los Spurs si decide no retirarse.

¿Lo querrá?

Con sus 39 años, el jugador de Bahía Blanca se recuperó tras irse sin anotar en cuatro partidos seguidos contra Memphis en la primera ronda, y pudo aportarle energía a San Antonio. Acabó con 15 minutos en 32 minutos del cuarto partido en Golden State.

“Creo que puedo seguir jugando, pero eso no va a determinar si sigo o no”, dijo Ginóbili. “Todo depende de mis ganas”.