Tras atender a su padre, Cueto llega a la pretemporada

"Tampoco es que estaba en la República Dominicana sin hacer nada. Estaba entrenando duro, porque sabía que me estaba perdiendo tiempo (de la pretemporada). Quizás me esforcé un poco más que de costumbre", dijo Cueto el sábado en el estadio de Scottsdale, al llegar a su primer día de los campos.

El abridor dominicano de 31 años indicó que se entrenaba en la academia de los Gigantes en su país natal. Tenía permiso del equipo para llegar tarde a los campos de entrenamiento porque estaba ayudando a su padre enfermo, Domingo, quien estuvo hospitalizado durante 10 días a principios de año por lo que Cueto describió como síntomas de apoplejía.

"Tuvo algunos problemas de los riñones, además de problemas en la cabeza", dijo Cueto. "No estaba bien, no reconocía a nadie. Ahora está mejor".

"Yo soy el jefe de mi familia, así que me pareció que tenía que quedarme para asegurarme que no le pasara nada. Pensé que si venía y algo le pasaba a mi papá, hubiese sido peor porque tendría que regresar, y hay que tomar en cuenta las distancias. Hablé con el gerente general, con el manager, con el coach de pitcheo, y me dieron el visto bueno para quedarme y encargarme de mi familia, siempre y cuando me entrenara en la academia".

Cueto y su padre llegaron el viernes a Arizona, y ahora el estelar lanzador sólo necesita reincorporarse a su rutina. El año pasado se tomó todo con más calma tras ayudar a los Reales de Kansas City a ganar la Serie Mundial de 2015, pero esta vez dijo que está listo y sólo espera por saber cuál será su papel en los planes del equipo.

"Estoy contento por estar aquí. Me siento bien, pero creo que necesito algo de tiempo para acostumbrarme a los muchachos aquí", señaló.

La llegada tardía de Cueto significa que no participará en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol. República Dominicana, campeón defensor, comienza la primera ronda el jueves en Miami.

"Me siento mal por no poder participar en la primera ronda, pero ellos saben por qué no estaré", dijo. En cuanto a una posible participación en las rondas posteriores del torneo, si los dominicanos avanzan, dijo que "es una posibilidad".

Cueto tuvo marca de 18-5 con 2.79 de efectividad el año pasado, en su primera temporada con los Gigantes tras firmar un contrato por seis años. Fue el abridor de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas, y lanzó bien en el primer partido de la serie divisional de playoffs contra los Cachorros de Chicago.