Toque de sacrificio, una jugada en peligro de extinción

La influencia del análisis estadístico es el motivo principal para la merma: los bateadores sencillamente ya no intentan avanzar corredores con el toque.

"A muchos mánagers no les gusta desperdiciar outs, y consideran que el toque es un out desperdiciado", dijo el coach de primera base de los Filis, Mickey Morandini, quien realizó 61 toques de sacrificio en su carrera de 11 años en las mayores.

Los estadísticos han argumentado durante años que los equipos tienen mejores posibilidades de remolcar a un corredor desde primera sin outs, que anotar con un corredor desde segunda con un out. Cuentan con la información estadística para demostrarlo, y cada vez más equipos utilizan esos análisis para tomar sus decisiones en el terreno.

"Creo que si analizas los números de todos los partidos por los últimos 70 años, llegas a la conclusión de que si bateas en una situación de toque, como quiera que definas una situación de toque, tus probabilidades de anotar son mayores", comentó el manager de los Rockies, Bud Black.

Cada vez menos dirigentes se inclinan por permitir que un jugador que no sea un pitcher realice un toque, a menos que sea un partido empatado o de una carrera en los últimos innings. Los conjuntos de la Liga Americana tocan incluso menos porque cuentan con el bateador designado.

Los Medias Rojas de Boston realizan apenas ocho toques de sacrificio el año pasado. En cambio, tuvieron a siete jugadores con al menos 10 jonrones, incluyendo cinco con más de 20.

El manager John Farrell dijo en la pretemporada que quiere que sus jugadores contemplen la posibilidad de tocar para conseguir hits, aprovechando los huecos en el infield cuando hay rotaciones defensivas. Esos toques no son sacrificios, así que los Medias Rojas no están planteando la posibilidad de regalar outs para avanzar corredores.

El jardinero de los Azulejos, Kevin Pillar, se pasó un día entero en la pretemporada jugando con equipos de Triple y Doble-A, intentando embasarse con hits en toques en siete turnos al bate. Se fue de 7-0.

"Es una herramienta que quiero tener", afirmó.

Hay otro motivo para la merma en los toques de sacrificio, y es que se trata de una técnica que requiere mucha práctica.

"Los jugadores no quieren practicarlo", indicó el coach de banca de los Filis, Larry Bowa. "No saben cómo tocar. Creo que si practicas el toque, es lo más fácil del mundo. Si no lo practicas, es lo más difícil".

Bowa acumuló 151 sacrificios en 16 años en las mayores, la mayoría con los Filis en los 70 y 80.

Los jugadores de los Filis practican el toque todos los días en la pretemporada, pero enfocándose más en tocar para hits.