Tono de llamada para celular ayuda a migrantes en Chicago

El diario The Chicago Sun-Times reportó (http://bit.ly/2rVAwKs ) el lunes que el mensaje "no digas nada, no firmes nada" es para que los migrantes sepan que tienen derecho a permanecer en silencio y que pueden pedir un abogado en caso de que sean detenidos por agentes de inmigración.

El director de la organización, Ángel Castillo, dijo que el sindicato "está usando tecnología para notificar a cada inmigrante de esta ciudad que tienen derechos". Para este mes tienen planeando colocar anuncios para promover la difusión del nuevo tono de llamada.

El gobierno de Donald Trump ha aumentado las acciones y políticas contra los inmigrantes. Varios grupos defensores han emprendido acciones similares para que estos conozcan o recuerden sus derechos.

