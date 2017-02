Tom Morello: Seremos banda sonora de resistencia anti-Trump

El nuevo gobierno del presidente Donald Trump insiste en que gravará las exportaciones mexicanas para financiar la construcción de un polémico muro en la frontera común.

"Estamos en contra del muro, en contra de la deportación y alentamos a los hermanos y hermanas mexicanos a que hagan todo lo posible para pelear en contra de las iniciativas de Donald Trump", dijo Morello a The Associated Press el miércoles, en una entrevista telefónica desde Los Ángeles.

En opinión del exguitarrista de Rage Against The Machine, las acciones del mandatario estadounidense y su equipo han sacudido a la sociedad civil de ese país como nada más desde la Guerra de Vietnam. "¡Y solo ha estado en el poder 12 días!", recalcó.

Morello se mantiene muy ocupado por estos días, entre la grabación del álbum debut de Prophets of Rage, su proyecto musical con el bajista y el baterista de Rage Against The Machine, Tim Commerford y Brad Wilk, así como integrantes de las agrupaciones Cypress Hill, Public Enemy.

El fin de semana pasado participó en las protestas masivas realizadas en los aeropuertos de Estados Unidos contra el decreto de Trump que impide el ingreso de refugiados y ciudadanos de siete países mayormente musulmanes. Dos semanas antes, encabezó el concierto "Anti-Inaugural Ball", una celebración de resistencia civil efectuada en Los Ángeles, el mismo día de la investidura de Trump el pasado 20 de enero.

"Nunca en mi vida había experimentado nada como esto. Desde la Marcha de las Mujeres a las protestas en los aeropuertos el fin de semana pasado, en la que Chuck D (vocalista de Public Enemy) y yo participamos, hay una resistencia radical que está creciendo contra Trump", subrayó.

Para el también politólogo de 52 años y fundador de la organización Axis of Justice, los músicos pueden desempeñar "un papel muy importante" cuando surge un movimiento social o político.

"La música puede unir a la gente, forjar la unidad tribal como ninguna otra forma de arte puede. Y lo haremos lo mejor posible", dijo el neoyorquino.

"Seremos la banda sonora de la resistencia que está creciendo en contra del régimen de Donald Trump", advirtió.

A Morello, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 20 mejores guitarristas en la historia del rock, le une una relación cercana con Latinoamérica, especialmente con México y Cuba. Junto con Rage Against The Machine, debutó en la capital mexicana en 1999 en un concierto que quedó grabado para la historia en el DVD "The Battle of Mexico City 2000".

En 2014 fue invitado por René Pérez "Residente" para participar en un concierto de Calle 13 en el Palacio de los Deportes, donde ambos alzaron la voz en apoyo a las familias de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

"Muchos de mis conciertos favoritos han sido en México... Estamos ansiosos de regresar al país, sobre todo en estos tiempos críticos", agregó.

Audioslave, el proyecto que formó en 2001 con Commerford y Wilk y el cantante de Soundgarden, Chris Cornell, se convirtió en la primera agrupación estadounidense de rock en ofrecer un concierto gratuito en la Tribuna Antiimperialista José Martí en La Habana, donde congregaron a 70.000 personas en 2005.

Además del Festival Vive Latino, a celebrarse el 18 y 19 de marzo en el Foro Sol de la capital mexicana, Prophets of Rage tiene presentaciones previstas en Colombia, Chile, Argentina y Brasil durante el primer semestre del año.

"Donde nos presentemos será una zona 'No Trump', lo que significa que inmigrantes y refugiados están bienvenidos", dijo Morello.