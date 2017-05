Tiroteos en Mississippi causan ocho muertos

Strain añadió que no se han presentado cargos contra el sospechoso, quien fue arrestado en Brookhaven, y que “sería prematuro” conjeturar sobre los motivos.

Sin embargo, el propio sospechoso dio una idea de los acontecimientos en declaraciones grabadas por un periódico local.

"No merezco vivir, no después de lo que hice", dijo Cory Godbolt al diario The Clarion-Ledger (http://on.thec-l.com/2rbQIq5) después de su detención. El periódico grabó un video del sospechoso hablando mientras estaba sentado con las manos esposadas a la espalda en una carretera rodeado por policías.

Godbolt dijo que estaba hablando con su esposa y con familiares de ella cuando alguien llamó a la policía.

"Estaba hablando con su padrastro, su mamá y con ella, mi esposa, de que me llevaría a mis hijos a casa", dijo el sospechoso en el video. "Entonces alguien llamó a la policía, a gente que ni siquiera vive en la casa. Eso es lo que hacen, intervienen”.

Esa solicitud de ayuda al policía "le costó la vida", agregó el sospechoso. "Lo siento".

El hombre añade que no tenía la intención de que la policía lo capturara vivo. "Mi intención era hacer que Dios me matara, pero me quedé sin balas", dijo. "Mi intención era un suicidio con ayuda de la policía".

En un comunicado, el gobernador de Mississippi Phil Bryant pidió a los residentes del estado que oren por las víctimas. También subrayó el "sacrificio" que hacen los agentes de la ley para hacer su trabajo.

"Todos los días, los hombres y mujeres que llevan la insignia hacen algún sacrificio para proteger y servir a sus comunidades. Muchas veces perdemos a uno de nuestros mejores", dijo Bryant.