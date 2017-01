Tiroteos en escuelas aumentan cunado está mal la economía

Los investigadores analizaron información de 379 balaceras registradas en escuelas entre 1990 y 2013, y encontraron un vínculo entre cambios en las tasas de desempleo del país y locales, y la frecuencia de los tiroteos.

En la mayoría de los casos fueron ataques contra blancos específicos, frecuentemente no letales, y suicidios, según el estudio publicado el lunes en la revista Nature Human Behaviour. Sólo 6% de las balaceras estudiadas fueron masacres aleatorias.

Utilizando un análisis estadístico complejo, los investigadores descubrieron "con muy, muy alta certidumbre" que existen períodos específicos en que los tiroteos en escuelas son más frecuentes que en otros, dijo el coautor y experto en manejo de datos Luis Amaral, un físico y codirector del Instituto sobre Sistemas Complejos del Noroeste.

"Arriba de un 5,7% (de desempleo) se comienza a ver realmente un incremento" en la frecuencia de balaceras en escuelas, dijo Amaral.

Algunos expertos no involucrados en la investigación no encuentran que el estudio sea convincente, en parte debido a los diferentes tipos de violencia con arma de fuego en las escuelas: aleatoria y con objetivos claros, letal y no letal, y porque con frecuencia la violencia tiene motivaciones y orígenes completamente diferentes.

El experto en criminología James Fox, de la Universidad del Noreste, dijo que la hipótesis del estrés económico y la violencia con armas de fuego no aplica a atacantes más jóvenes que no estarían pensando en ingresar a la fuerza laboral.

Amaral argumenta que cuando el desempleo es alto, "existe cierta pérdida de esperanza y aumento del enojo".

"Pensamos que existe cierto enojo encerrado cuando ocurren estas cosas y sale como violencia".

Y aunque los crímenes económicos aumentan con la tasa de desempleo, las estadísticas muestran que la tasa de crímenes violentos, como homicidios y violaciones, no suben y bajan con la tasa de desempleo, señaló Amaral, quien señaló como base estadísticas existentes sobre criminalidad. Agregó que eso es resultado de un conjunto más amplio y más complejo de factores que afectan las tasas de crímenes fuera de las escuelas.

