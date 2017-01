Tillerson critica acercamiento con Cuba y exige postura firme sobre derechos humanos

"No les hemos hecho rendir cuentas por su conducta", aseguró en audiencia en el Senado el empresario Rex Tillerson, nominado por Donald Trump para llevar la diplomacia estadounidense.

El empresario Rex Tillerson, nominado por Donald Trump para ser secretario de Estado, criticó este miércoles el proceso de acercamiento a Cuba al considerar que se desarrolló sin forzar a Cuba a hacer "concesiones significativas" en el área de derechos humanos, y dijo que recomendaría al presidente vetar cualquier propuesta de ley sobre el levantamiento del embargo a la isla.

"Debemos adherirnos a estándares de rendición de cuentas. Nuestra reciente relación con el Gobierno de Cuba no estuvo acompañada por ninguna concesión significativa en cuanto a derechos humanos. No les hemos hecho rendir cuentas por su conducta", dijo Tillerson en su audiencia de confirmación en el Senado.

Tillerson también dijo que revisaría las razones por las que Cuba fue eliminada de la lista de países terroristas, y que recomendaría al presidente Trump vetar cualquier propuesta de ley sobre el levantamiento del embargo a la isla.

El nominado a secretario de Estado respondió afirmativamente a una pregunta del senador cubanoamericano Bob Menendez sobre si con las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU se debe presionar para que los fugitivos de la justicia sean devueltos.

El expresidente de ExxonMobil dijo sobre Cuba:

Nuestro liderazgo exige acciones específicamente enfocadas a mejorar las condiciones de las personas en todo el mundo, utilizando tanto la ayuda como las sanciones económicas como instrumentos de política exterior cuando sea apropiado.

Y debemos adherirnos a las normas de rendición de cuentas. Nuestro compromiso reciente con el gobierno de Cuba no fue acompañado por ninguna concesión significativa en derechos humanos. No les hemos hecho responsables de su conducta. Sus líderes recibieron mucho, mientras que su gente recibió poco. Eso no sirve ni al interés de los cubanos ni a los norteamericanos.

Abraham Lincoln declaró que América es "la última mejor esperanza de la Tierra". Nuestra luz moral no debe salir si queremos permanecer como un agente de libertad para la humanidad. Apoyar los derechos humanos en nuestra política exterior es un componente clave para aclarar a un mundo que mira lo que Estados Unidos representa.

El senador republicano Jeff Flake argumentó que si bien el gobierno cubano mantiene la represión a los disidentes y las restricciones para que cubanoestadounidenses viajen y envíen remesas a la isla, sí permitió la creación de un incipiente sector privado que emplea a un 25% de la fuerza laboral cubana.

"Eso continuará si continuamos el enfoque que hemos adoptado", dijo Flake al intervenir durante la interpelación. "Lo invito a que durante las próximas semanas revise lo ocurrido en Cuba".

Tillerson no respondió a la intervención de Flake.

Rusia y China

"Mientras Rusia busca respeto y relevancia en la escena mundial, sus recientes actividades han irrespetado los intereses estadounidenses", dijo Tillerson durante su audiencia de confirmación ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.

Los señalamientos del expresidente de ExxonMobil coinciden con una controversia por la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y sus propios lazos cercanos con el presidente ruso Vladimir Putin.

Trump ha señalado abiertamente su interés de mejorar las relaciones con Rusia y Putin, pero Tillerson ofreció un tono más duro contra el Kremlin ante los escépticos senadores.

"Rusia representa un peligro pero no es impredecible en el avance de sus propios intereses", dijo Tillerson, de 64 años.

"Nuestros aliados tiene razón de alarmarse frente a una fortalecida Rusia", agregó.

Pero en una crítica al saliente gobierno de Barack Obama acotó que el resurgimiento de Moscú ocurrió porque "dimos marcha atrás en compromisos con aliados y enviamos señales mixtas", antes de prometer que "el liderazgo estadounidense no solo debe ser renovado sino que debe hacerse valer".

"Necesitamos un diálogo abierto y franco con Rusia sobre sus ambiciones", señaló.

Sobre China, señaló que Pekín no ha sido un socio confiable de Estados Unidos para presionar a Corea del Norte por su programa nuclear.

"China no ha sido un socio confiable para usar su influencia a fin de contener a Corea del Norte", dijo Tillerson.