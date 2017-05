Thiem y Zverev quieren suplantar a vieja guardia en Francia

Alexander Zverev, de 20 años, venció a Djokovic en la final del Abierto de Italia el domingo, y Dominic Thiem, de 23, también dejó una buena impresión en ese torneo donde eliminó a Nadal.

“Creo que Rafa es el gran favorito”, dijo Thiem el viernes. “Sin duda Novak es segundo detrás de él. Y con Murray uno nunca sabe. Es un jugador tremendo, uno nunca sabe con él”.

“Y después de estos tres, creo que hay algunos jugadores que pueden llegar lejos aquí, que pueden dar la sorpresa, y entre esos jugadores incluyo a Sascha (Zverev) y a mí”.

Esta es la primera semana en los 40 años de los rankings de la ATP que los cinco primeros de la clasificación tienen 30 años o más.

Sin embargo, Thiem (7) no cree que eso refleje una falla de parte de los tenistas más jóvenes.

“Son jugadores tan buenos que me parece normal que sigan siendo buenos a esta edad”, indicó Thiem. “Pero no diría que los más jóvenes han fracasado. O sea, están Milos (Raonic) o Kei (Nishikori) que llevan mucho tiempo en el top-10”.

“Todos saben lo difícil que es. Porque no haya ganado un Slam no quiere decir que no sean exitosos, porque obviamente los cuatro grandes (Federer, Nadal, Djokovic y Murray) son tan buenos, que en esta época es muy difícil ganar un título de major”.

Nadal es el favorito para conquistar su décima corona en Roland Garros, donde jugará en su superficie favorita de arcilla.

Thiem ha enfrentado a Nadal tres veces esta temporada: perdió las finales de los torneos de Barcelona y Madrid, antes de vencerlo en los cuartos de final en Roma.

“Por supuesto que esa victoria sobre Rafa fue muy importante para mí”, afirmó. “Enfrenté al rey de la arcilla tres veces en tres torneos. Aprendí mucho... así que creo que me preparé bien para este torneo”.

Thiem fue semifinalista del Abierto de Francia el año pasado, cuando perdió en semifinales ante el eventual campeón Djokovic.

En esta ocasión, el austríaco podría toparse en semifinales con Nadal, y sabe que el español de 30 años es el tenista a vencer.

“Sin duda alguna, es el gran favorito”, dijo. “Creo que recuperó su mejor nivel este año, y además ha ganado aquí en nueve ocasiones. Así que sin duda sabe cómo ganar aquí”.

Nadal llegó a hilar 17 victorias en arcilla este año antes de su revés frente a Thiem.