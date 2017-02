Thiem enfrentará a Carreño Busta en final de Río

Thiem derrotó el sábado 6-1, 6-4 al español Albert Ramos Viñolas y avanzó a la final para medirse a otro ibérico, Carreño Busta, quien le arruinó la noche al joven noruego Casper Ruud, al doblegarlo por 2-6, 7-5, 6-0.

Ruud trataba de ser el tenista más joven en llegar a una final de individuales dentro de la Gira de la ATP desde que Kei Nishikori lo consiguió hace nueve años.

A sus 18 años, Ruud tuvo match point, con 5-4 en el segundo set. Tras desaprovechar esa oportunidad, se derrumbó.

"No jugué muy bien en el último set", reconoció Ruud, cuyo padre Christian llegó a figurar entre los 50 mejores del ranking. "Tuve mis oportunidades, obviamente. Estuve a un punto. Hacia el final del segundo y el tercero me salí de ritmo y no pude encontrarlo otra vez".

El austríaco Thiem, octavo del ranking mundial, suma siete títulos en la ATP, incluyendo cinco en canchas de arcilla, la misma superficie en la que se juega en Río. Hasta ahora, no ha perdido un solo set en el torneo.

Carreño Busta persigue su tercer título de individuales en el circuito. Está también en la final de dobles, junto con el uruguayo Pablo Cuevas. Tendrá aproximadamente una hora de descanso entre la final de individuales y la de dobles.

"Llegar a la final de singles en un torneo como este resulta verdaderamente difícil, y más hacerlo también en dobles. Ha sido una semana maravillosa", dijo el español.