"The Square", de Ostlund, se lleva la Palma de Oro de Cannes

Kruger dijo en el auditorio que se sentía “abrumada por la emoción... Gracias mil veces”.

En "You Were Never Really Here" Phoenix hizo el papel de un atormentado veterano de guerra que trata de salvar a una joven de una red de tráfico sexual. En el auditorio apareció con zapatos de goma, y se disculpó ante los presentes afirmando que el premio “es totalmente inesperado”.

Además, el jurado encabezado por Pedro Almodóvar entregó dos premios al mejor guion, para "The Killing of a Sacred Deer" y "You Were Never Really Here".

El premio del jurado fue para "Loveless” del director ruso Andrey Zvyagintsev.

En la categoría de cortometraje, la Palma de Oro fue para la película china "A Gentle Night" de Qiu Yang.