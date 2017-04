LOS ANGELES (AP) — "The Boss Baby" ("Un jefe en pañales") mantuvo su liderato en taquilla por segundo fin de semana al sumar 26,3 millones.

"The Boss Baby" acaba con "Smurfs 3"

La cinta animada con la voz de Alec Baldwin ha sumado 89,4 millones en cines de Nortamérica. También resistió al estreno de "Smurfs: The Lost Village" ("Los Pitufos en la Aldea Perdida"), que tuvo una decepcionante recaudación de 13,2 millones colocándose en tercer puesto, detrás del megaéxito de Disney "Beauty and the Beast" ("La Bella y la Bestia"), que hasta ahora ha recaudado 430,9 millones tan sólo en Estados Unidos.