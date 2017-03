Texas: Hombre condenado por prostituir a su hija

La fiscalía del condado de Harris dijo que el hombre de 46 años, vecino de Baytown, fue condenado el lunes tras declararse culpable de prostitución forzada agravada.

Según las autoridades, el hombre llevaba a su hija a paradas de camiones para ofrecer sexo por dinero, que él le quitaba.

La joven, que tenía 16 años, dijo que tenía varios clientes cada noche.

El hombre fue arrestado en 2015.

The Associated Press no da su nombre porque eso permitiría identificar a su hija, víctima de un crimen sesxual.