Tevez se despide de los hinchas de Boca

En un video que circulaba el viernes en las redes sociales, del que se dice fue filmado en Dubai, el goleador envío así su primer mensaje al público boquense, del que ni siquiera se había despedido cuando dejó Buenos Aires.

"Quiero agradecerle a la gente de Boca por todo el cariño que me brindaron y que me van a brindar siempre", dijo Tevez en ese video.

"No es fácil de tomar este la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo", agregó el ex delantero de Argentina, cuyo técnico Edgardo Bauza dijo que podría volver a convocarlo para las próximas eliminatorias mundialistas.

Tevez jugó su último partido en Boca el 18 de diciembre en la goleada 4-1 a Colón en la Bombonera y fue reemplazado minutos antes del final para que recibiera la ovación de una multitud.

Tevez se fue sin hacer declaraciones y días después se casó con su novia de casi toda la vida en un festejo que duró cuatro días entre Argentina y Uruguay, con posterior luna de miel en Cancún. Mientras estaba en México, trascendió su fichaje con el Shangai Shenhua, que le pagará unos 40 millones de dólares por dos años.