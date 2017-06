Termina década de títulos y rabietas de Pepe con Real Madrid

"Está claro que no sigo en el Real Madrid", reveló Pepe a la estación de radio española COPE.

Pepe ha ganado 15 trofeos con el equipo, entre ellos tres de Liga de Campeones y tres de liga española. Pero ha sido relegado a la banca por el técnico Zinedine Zidane.

Tras haber integrado el cuadro titular durante la mayor parte de su carrera, Pepe sólo participó en 18 juegos en 2016-17 debido las lesiones y la preferencia de Zidane por Raphael Varane y Nacho Fernández.

"Tomé la decisión a partir de enero, cuando la cosa no iba, veía que el trato que me daba el club no era el ideal", declaró. "Es política del club no ofrecer a los jugadores de más de 33 años dos años, por eso es imposible que me ofrecieran dos años. Sólo me ofrecieron uno. Hay maneras de poder negociar, y la manera no ha sido la correcta".

Mientras Zidane es elogiado por guiar al Madrid a un doblete con títulos en la Champions y la liga española esta temporada, Pepe dijo preferir a Rafa Benítez, breve predecesor del estratega francés.

"Me ha gustado mucho la sinceridad de Benítez, me he identificado con él porque es una persona directa y honesta, y eso que empecé no jugando con él", agregó el portugués. "Lo que (Zidane) ha hecho por el Madrid es espectacular, pero hay cosas que todavía no entiendo, no te lo sé explicar. No sé por qué he desaparecido del equipo".

Pese a perder su importante rol con el Madrid, Pepe demostró que seguía siendo uno de los mejores defensas del continente el año pasado, cuando fue el jugador más constante de la selección de Portugal en su camino al título de la Eurocopa en Francia.

Su contrato con el Madrid vence el 30 de junio. Pepe ha sido vinculado con el Paris Saint-Germain y el Milan, y él mismo ha revelado que “hay más propuestas, también de Inglaterra”.

Sin importar con que equipo firme, se lleva su reputación con él.

Pepe casi saboteó su carrera durante un partido ante la Getafe en 2009 cuando pateó y pisoteó repetidamente al mediocampista Javier Casquero mientras éste se hallaba tirado en el césped. El portugués recibió una suspensión de 10 juegos por el incidente.

Pepe logró controlar sus emociones durante sus últimas temporadas con el Madrid, pero la agresión a Casquero y otras expulsiones no dejaron de perseguirlo.

“Cuando llegué, defendí el Madrid con uñas y dientes, en una posición difícil, los centrales jugábamos muy abiertos, e iba muy fuerte en los duelos con los delanteros”, recordó. “Lo que me marcó mucho fue lo que me pasó con el Getafe. Ese punto me marcó mucho en España, la gente se quedó con la imagen, y estuvo muy feo lo que hice”.

Aun así, Pepe dijo que lleva lo bueno y lo malo.

“Estoy feliz por el cariño de la gente, y eso vale más que todo. Como jugador, estoy feliz. He terminado mi carrera en el Madrid entregando lo máximo de mí", aseveró.