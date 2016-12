Técnico Ventura hablará con Balotelli antes de convocarlo

La carrera de Balotelli ha revivido en Francia. Ha marcado ocho goles en el mismo número de partidos con el Niza, pero no juega con la selección desde el Mundial de 2014.

"Charlaré con Balotelli antes de las próximas convocatorias", afirmó Ventura. "Sus cualidades técnicas están fuera de discusión, pero como han dicho mis predecesores, hay otras cosas respecto de él que necesitan evaluarse".

Italia fue eliminada en la primera ronda de la Copa del Mundo, y varios compañeros de Balotelli lo consideraron una distracción. Asimismo, el jugador estuvo involucrado en problemas extracancha cuando jugaba en Inglaterra.

Después de marcar sólo un gol en cada una de las últimas dos campañas con Liverpool y Milan, Balotelli no fue convocado una sola vez por el extécnico de Italia, Antonio Conte.

Sin embargo, el delantero llegó a Niza antes de esta campaña, y está enderezando una carrera que se ha caracterizado más por la controversia.

"Nadie duda que Mario es un jugador talentoso, y no tengo nada en su contra", dijo Ventura. "Pero para todo jugador, no sólo Balotelli, lo que cuenta es su capacidad de ser parte de un grupo, de sacrificarse y de compartir una idea. Hay quienes están acostumbrados a hacer eso y otros no. Después de la conversación que tendré con él, deberá hacerse preguntas sobre sí mismo, y sobre todo tendrá que darse respuestas".

Italia recibe a Albania el 24 de marzo, en un cotejo de la eliminatoria, cuatro días antes de medirse a Holanda en un amistoso.

Los "Azzurri" están empatados con España en la cima del Grupo G. Sólo el primer lugar de cada grupo consigue su boleto directo a Rusia 2018.

Ventura reemplazó a Conte después de la Eurocopa de este año, en la que Italia sucumbió por penales frente a Alemania en los cuartos de final.