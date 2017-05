Taxis en huelga piden salida de Uber de Colombia

“Tengo más de 20 años de trabajar como taxista en Bogotá. He educado a mis dos hijos con mi trabajo pero desde que llegó Uber al país me he sentido perjudicado porque hay días que no hago ni para la gasolina y mi sustento diario”, dijo a The Associated Press el taxista José Conteras.

El jefe de prensa de la Policía de Tránsito y Transporte, Diego Rosso, señaló que el paro de taxistas se realiza de forma pacífica en las principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

El Secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, indicó que unos 2.000 taxistas se han unido a la protesta en diferentes partes de la capital en tanto que el alcalde Enrique Peñalosa pidió a los taxistas que eviten “cualquier alteración de orden público”.

Uber es una aplicación para teléfonos móviles que conecta a usuarios con conductores de automóviles particulares y actualmente tiene cobertura en 11 ciudades de Colombia.

El éxito de Uber en países como Colombia está relacionado con la seguridad. Hasta las guías turísticas más atrevidas recomiendan no tomar un taxi en la calle por la noche por temor a asaltos o incluso asesinatos, lo que ha multiplicado la demanda de Uber a pesar de que sus tarifas son más altas que las de los taxis.

La queja de los taxistas es que esta plataforma les quita trabajo, que es una especie de servicio "pirata" de taxis y que no cumple los requisitos que a ellos les exige la ley.

Diana Molano, una psicóloga de 35 años que utiliza diariamente el servicio de taxis en Bogotá, dijo a AP que se vio afectada por la huelga. “Me tocó esperar un rato, entiendo que el gremio de los taxistas esté de paro por el problema con Uber, por la competencia, por la legalización de esa plataforma. Ojalá todo se arregle para sea una competencia sana y no nos veamos perjudicados los usuarios”.

El año pasado la Superintendencia de Puertos y Transporte sancionó a Uber en Colombia por violar las normas de transporte público.