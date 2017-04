Suspendida cónsul polaca por foto de Tusk como oficial de SS

En un correo electrónico, Szonert-Binienda dijo a The Associated Press que no publicó la imagen modificada de Tusk y que cree que su cuenta fue hackeada porque no puede acceder a ella.

"Yo no hice la foto de Donald Tusk como un hombre de las SS. Estoy en contra de promover los símbolos e ideología de las SS. Estoy en contra de usar palabras como 'fascismo' en el discurso político público actual. Estoy en contra de comparar a nuestros políticos con Hitler", dijo a la AP por escrito.

Szonert Binienda fue nombrada para el cargo por el conservador partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia, cuyo líder, Jaroslaw Kaczynski, es desde hace años rival político de Tusk, exprimer ministro del país.

Kaczynski criticó a Tusk por su gestión tras el accidente de avión de 2010 en Rusia en el que falleció su hermano, el entonces presidente Lech Kaczynski, y otras 95 personas.

Tras ganar las elecciones en 2015, el partido abrió una nueva investigación sobre el siniestro, que había sido calificado de accidente, apuntando que la primera pesquisa no resolvía todas las dudas. Algunos líderes de la formación creen que Rusia podría estar detrás del accidente.

El esposo de Szonert Binienda, Wieslaw Binienda, que es científico e ingeniero, forma parte de la comisión gubernamental que revisa el choque ocurrido cerca de Smolensk, en Rusia.

"Estoy siendo víctima de una caza en los medios por mi implicación en el asunto de Smolensk", dijo Szonert Binienda a la AP. "Sin embargo, estoy a favor de la libertad de expresión expresada de una forma responsable. Por lo tanto, me preocupa que esta persecución mediática sobre mí afecte para evitar las críticas a Donald Tusk como un político que se preocupa más por los intereses de Alemania que por los de Polonia”.

Un abuelo de Tusk sirvió brevemente en la Wehrmacht, las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, algo que sus rivales políticos han usado en su contra. Su abuelo fue obligado por los alemanes a realizar trabajos forzosos y estuvo en un campo de concentración.