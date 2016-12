Suspenden populares parrandas en Cuba tras muerte de Castro

Medios locales no han informado la decisión, pero autoridades han dicho a los organizadores que no son tiempos “para mostrar alegría en las calles”. En provincias como Santi Spíritus no esperan festividades de gran magnitud.

Embed

Festividades locales planificadas para las próximas semanas, -entre ellas las populares Parrandas de Remedios-, fueron suspendidas debido a la reciente muerte de Fidel Castro, informó desde la isla el sitio independiente 14ymedio.

Castro falleció el pasado 25 de noviembre y el Gobierno cubano decretó 9 días de duelo nacional, hasta el pasado 4 de diciembre, cuando sus cenizas fueron inhumadas en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.

Todos los años, del 16 al 25 de diciembre, San Juan de los Remedios, octava villa fundada por los españoles, está de fiesta. Pero al parecer no será así en esta ocasión. 14ymedio dijo que las autoridades del Partido Comunista informaron a los organizadores de las Parrandas de Remedios que no son tiempos “para mostrar alegría en las calles”.

Medios locales no han informado la decisión. Consultado acerca de si habrá festejos próximamente en Santi Spíritus, un empleado que respondió al teléfono en la dirección de Cultura dijo que el luto había concluido pero “no se esperaban actividades de gran magnitud”.

Rafael González, en Caibarién, confirmó que solo están permitiendo las fiestas infantiles. Aunque no ha sido oficialmente anunciado, es de dominio público que las fiestas populares no se producirán hasta después del 8 de enero, afirmó.

No fue posible contactar con las autoridades culturales en otras localidades.

A festejar en casa

El sitio 14ymedio informó que también serán canceladas las parrandas del poblado de Zulueta, previstas para el 31 de diciembre.

"Los dos bandos enfrentados, los Chivos de La Loma y los Sapos del Guanijibes, tendrán que guardar silencio este día de San Silvestre, a la espera de que el tiempo y el olvido sepulten el duelo y la sobriedad", dijo el medio.

También serán discretas las festividades por la jornada del Educador, un evento que suele ser de fiesta en las escuelas.

"La fiesta la llevamos por dentro", dijo una auxiliar pedagógica a 14ymedio.