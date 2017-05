Susana Pérez no quiere regresar a Cuba

En el video, Pérez explica las razones por las que decidió irse de Cuba y dio detalles acerca de cómo fue el proceso cuando eligió no regresar a La Habana.

“Me escribían todos los días preguntándome cuándo iba a volver y cuando les dije que no regresaría, entonces no volvieron a escribirme. Me quitaron el Premio Nacional de Teatro, justamente porque me quedé”.

Embed

Ante la pregunta de si volvería a vivir en Cuba, Susana Pérez contestó: “No, decididamente no. Ya no me veo allí, hemos perdido la comunicación, es como un sistema de señales que ya no entiendo y que no me interesa volver entender aunque me digan antipatriota”.

“Es una contradicción porque mira que me quiere la gente; pero yo di el portazo de Nora y Nora no regresa. Me gustaría, sin embargo, volver a trabajar en Cuba”, agregó.

Acerca de su vida en Estados Unidos, la actriz comentó: “Yo no vine aquí a hacer carrera, mi carrera estaba hecha, pero no he dejado de trabajar desde que llegué”.

Actualmente Susana Pérez reside en la ciudad de Miami, donde se ha destacado por su trabajo como promotora en My Cosmetic Surgery.