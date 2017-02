Supuesto conspirador del 11Sep critica a Obama en una carta

Khalid Shaikh Mohammad, uno de los cinco prisioneros de Guantánamo que enfrenta juicio por parte de una comisión militar por su supuesto papel en el plan para secuestrar aviones, también indicó en la misiva dada a conocer el miércoles que no le importa si recibe una sentencia de muerte o de cadena perpetua por parte del tribunal.

"Si su corte me sentencia a una vida en prisión, estaré muy contento solo en mi celda para alabar a Alá el resto de mi vida y arrepentirme ante él de todos mis pecados y malos actos", escribió Mohammad. "Y si su corte me sentencia a muerte, estaré todavía más feliz de conocer a Alá y los profetas y ver a mis mejores amigos a los que ustedes mataron de manera injustificada en todo el mundo, y podré ver al jeque Osama bin Laden".

Mohammad pretendía enviar la carta en 2015, pero las autoridades carcelarias y, posteriormente un juez militar que llevaba su caso, se lo impidieron a solicitud de la fiscalía, que vio el acto como "propaganda". Tras litigar el asunto, el tribunal permitió que la carta fuera enviada el mes pasado, justo cuando Obama dejaba la presidencia.

La misiva también critica a Obama al afirmar que las manos del expresidente "aún están mojadas con la sangre de nuestros hermanos y hermanas", en referencia a las muertes de palestinos civiles en Gaza a manos de las tropas israelíes, así como a los que murieron por ataques de drones estadounidenses en Yemen y otras partes del mundo.

"Los dos ataques benditos en Washington y Nueva York se apegan a todas las leyes universales y fueron una reacción natural a sus destructivas políticas contra el mundo islámico", escribió Mohammad.

El contenido de la carta fue publicado primero por The Miami Herald. Una copia fue entregada a The Associated Press por los abogados del prisionero. Dijeron que dudaban que Obama la leyera ya que llegó a la Casa Blanca sólo uno días antes de que concluyera su periodo de gobierno.