Suiza: Aumentan pesquisas de lavado de dinero en el 2016

"En los últimos cuatro años, FINMA ha tomado medidas contra instituciones supervisadas en unos 40 casos por violaciones de las regulaciones anti lavado de dinero, pero la magnitud de la conducta reciente no tiene precedentes", dijo la agencia en una declaración emitida junto con su reporte anual.

"Varias instituciones financieras suizas se han visto involucradas en importantes casos de corrupción internacional, incluyendo el del fondo soberano malayo de inversión 1MDB y la compañía petrolera brasileña Petrobras", dijo.

Marc Branson, director ejecutivo de FINMA, dijo que el riesgo de lavado de dinero en Suiza — el mayor eje mundial de manejo de riquezas — ha aumentado en los últimos años a medida que se internacionaliza la clientela de los grandes bancos y proliferan los inversionistas de países en desarrollo con fondos de origen dudoso.

"Por ello, la fuente de sus riquezas es más difícil de determinar y sus transacciones son quizás más difíciles de entender", le dijo Branson a The Associated Press en una conferencia de prensa en Berna, la capital. Dijo que algunos bancos no habían fortalecido sus "procesos de control".

"Las señales de alerta estaban allí, pero no se actuó consiguientemente", dijo, aludiendo a casos de bancos que violaron requerimientos anti lavado de dinero. "Es entonces que intervenimos y decimos: 'Eso no lo podemos aceptar'''.

FINMA ha cerrado tres casos de bancos con lazos con 1MDB — Falcon Bank, Coutts y BSI — e investiga otros cuatro. El único de esos cuatro en ser identificado está conectado con UBS, luego que las autoridades de Singapur anunciaron su propia investigación del gigante bancario suizo en octubre, dijo el portavoz de la agencia Vinzenz Mathys.

El presidente de FINMA, Thomas Bauer, dijo además que la agencia no fue contactada por los investigadores en la pesquisa holandesa anunciada la semana pasada de lavado de dinero y evasión fiscal vinculados con Credit Suisse. Dijo que autoridades judiciales y de impuestos, no las autoridades financieras, estaban a cargo.