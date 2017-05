Suárez, Bowyer y Blaney clasifican al All-Star de NASCAR

A la competencia de 20 bólidos también se sumó Chase Elliott, ganador del voto de los fanáticos.

“Ahora competiré contra los chicos grandes, será divertido”, reconoció Suárez. “Siento que aprendimos bastante en las primeras 50 vueltas. Definitivamente tenemos que realizar algunos ajustes para ser fuertes, pero la pista cambiará mucho (por la noche). Ya veremos lo que tenemos”.

El último segmento de 10 vueltas fue, sin dudas, el más competitivo y dramático.

Con Suárez y Elliott luchando por la punta, Erik Jones llegó por detrás e intentó un rebase a falta de tres vueltas, pero se quedó sin espacio. Finalizó en el césped, lo que provocó daños en la parte inferior de su vehículo y causó que comenzara a salir humo de su motor.

“Tuve una buena carrera e intenté ir por la parte superior, pero no había espacio, así que bajé y realmente no pude ver detrás del 24 (Elliott) en donde comenzaba el pasto”, dijo Jones. “Tenía la esperanza de que hubiera suficiente pavimento ahí para hacer un movimiento y abrirme camino, pero desafortunadamente no lo hubo y ese fue el final de nuestro día”.

Suárez tomó la punta en el reinicio y se escapó hacia la victoria.

Bowyer inició la carrera de clasificación desde la pole y dominó la primera etapa al encabezar todas las 20 vueltas y ganar por 3,6 segundos, con lo que se clasificó por octava ocasión al All-Star. Blaney igualó la hazaña en la segunda etapa, al encabezar las 20 vueltas y lograr su boleto para la carrera de exhibición.