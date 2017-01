Streep recibe el Cecil B. DeMille, execra a Trump

La actriz defendió a Hollywood y a los periodistas, honró a la difunta Carrie Fisher y criticó al presidente electo Donald Trump, sin mencionar su nombre.

Streep dijo que una actuación del pasado año que la dejó perpleja provino de la campaña electoral, en un incidente donde "la persona que pedía sentarse en el puesto más respetado de nuestro país" imitó a un reportero con discapacidades del New York Times, un incidente que resonó con frecuencia en anuncios de campaña.

"Como que se me rompió el corazón cuando vi eso", expresó. "Todavía no puedo sacármelo de la cabeza, porque no fue en una película, fue en la vida real".

Streep dijo que "cuando los poderosos usan su posición para intimidar a otros, todos perdemos".

Señaló que Hollywood es un lugar denigrado. Pero al revisar los orígenes de varios colegas a su alrededor en los Globos, dijo que en realidad es una comunidad llena de gente de otros lugares unida en la misión de mostrar a personas diferentes y hacer que el público sienta lo que ellos sienten.

"Si los echamos a todos no tendremos más nada que ver que fútbol americano y artes marciales, que no son artes", dijo Streep en medio de un efusivo aplauso.

Streep llamó a un periodismo sólido y exhortó a que se hagan contribuciones a la Comisión para la Protección de los Periodistas.

Streep fue honrada el domingo con el Premio Cecille B. DeMille a la trayectoria. La actriz, que cuenta con 48 nominaciones a los premios Oscar y Globos de Oro, se mantiene vigente: este año recibió una candidatura por su papel de una cantante de ópera mala en "Florence Foster Jenkins".

Mencionó a Fisher, quien murió justo después de Navidad, y cómo la actriz y escritora alentó a otros a "tomar su corazón partido y convertirlo en arte".

Fue presentada por su colega Viola Davis, quien le dijo: "Me enorgulleces como artista. Me haces sentir que lo que tengo — mi cuerpo, mi cara, mi edad — es suficiente".