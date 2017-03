Stewart explica por qué se abrió sobre su vida amorosa

Pero en julio la actriz reveló que tenía una relación intermitente con otra mujer y, más recientemente, en su primera aparición en "Saturday Night Live" como anfitriona invitada, dijo en un chiste dirigido al presidente Donald Trump: "Es que, chico, soy tan gay".

La idea, dijo Stewart en declaraciones publicadas por la revista People y otros medios, era difundir un mensaje de aceptación.

"Al tener tantas miradas encima de pronto me di cuenta de que (mi vida privada) afecta a un número de personas más grande que yo. Era una oportunidad para entregar un poco de mí, para hacer que otra persona se sienta bien consigo misma", dijo la actriz a The Sunday Times of London.

"Simplemente me pareció importante y actual" hablar públicamente, dijo Stewart.

En una entrevista reciente para promover su próxima película, "Personal Shopper", Stewart dijo que su comentario a Trump el mes pasado en "SNL" tuvo otra motivación: "Sólo queríamos hacer chistoso el monólogo".

___

La reportera de AP Nicole Evatt contribuyó a este despacho.