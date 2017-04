Starling Marté es suspendido 80 partidos por dopaje

Marté, que batea .241 con dos jonrones en 13 partidos esta temporada, se disculpó con su equipo, compañeros y fanáticos.

"La negligencia y la falta de conocimientos me han hecho caer en un error con un alto precio que pagar que será el estar fuera de lo que tanto disfruto y amo como es estar en el terreno", señaló Marte en un comunicado. "Con mucha vergüenza y con mucha impotencia, solo les pido me perdonen por faltarle el respeto inconscientemente a tantas personas que han confiado en mi trabajo y me han apoyado tanto".

Marté, de 28 años, fue elegido en 2016 a su primer Juego de Estrellas, y ganó su segundo Guante de Oro consecutivo.

El equipo decidió cambiarle del jardín izquierdo al central.

Los Piratas iniciaron la jornada del martes con marca de 6-7 tras las primeras dos semanas de la campaña.

El presidente de los Piratas, Frank Coonelly, manifestó sentirse "decepcionado de que Starling se haya metido en esta situación, a sus compañeros y a la organización".

"Continuaremos peleando por el título de la división con los jugadores que están aquí", señaló Coonelly. "Y confiamos recuperar a Starling tras la pausa por el Juego de Estrellas".

Bajo la política antidopaje, Marté no podrá jugar en la postemporada de 2017 en caso que los Piratas se clasifiquen.

Se trata de una tarea que será considerablemente más difícil sin Marte por los próximos tres meses. Pittsburgh ya había perdido al tercera base Jung Ho Kang, quien se encuentra en su natal del Corea del Sur a la espera de una visa de trabajo tras ser encontrado culpable de conducir en estado de ebriedad en febrero.

Marté es el segundo jugador que es suspendido esta temporada por quebrantar el reglamento antidopaje. Elniery García, pitcher dominicano de Filadelfia, fue suspendido la semana pasada. García estaba en el roster de 40 jugadores de los Filis, pero fue reasignado a la sucursal de Doble-A en Reading.