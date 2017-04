Starling Marté es suspendido 80 partidos por dopaje

Marté, que batea .241 con dos jonrones en 13 partidos esta temporada, se disculpó con su equipo, compañeros y fanáticos.

"La negligencia y la falta de conocimientos me han hecho caer en un error con un alto precio que pagar que será el estar fuera de lo que tanto disfruto y amo como es estar en el terreno", señaló Marte en un comunicado. "Con mucha vergüenza y con mucha impotencia, solo les pido me perdonen por faltarle el respeto inconscientemente a tantas personas que han confiado en mi trabajo y me han apoyado tanto".

Marté, de 28 años, fue elegido en 2016 a su primer Juego de Estrellas, y ganó su segundo Guante de Oro consecutivo.