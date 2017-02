"Split" se mantiene en primer lugar

La cinta de terror "Rings", de Paramount Pictures, debutó con 13 millones, mientras que la historia de STX Entertainment sobre un niño nacido en Marte, "The Space Between Us", debutó con 3,8 millones según cifras finales divulgadas el lunes.

Como suele ocurrir el fin de semana del Super Bowl, Hollywood cedió su lugar al fútbol, mientras que las nominadas al Oscar "Hidden Figures", "La La Land" y "Lion" siguieron atrayendo al público.

A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:

1. "Split", 14,4 millones de dólares

2. "Rings", 13 millones

3. "A Dog's Purpose", 10,5 millones

4. "Hidden Figures", 10,1 millones

5. "La La Land", 7,3 millones

6. "Resident Evil: The Final Chapter", 4,7 millones

7. "Sing", 4 millones

8. "xXx: The Return Of Xander Cage", 3,8 millones

9. "The Space Between Us", 3,7 millones

10. "Lion", 3,7 millones