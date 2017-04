Sondeo: Jóvenes negros usan más apps de redes sociales

Un sondeo divulgado el jueves por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research exploró el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes en Estados Unidos y su relación con la raza y clase. La encuesta halló que casi 9 de 10 adolescentes de color usan Snapchat, en comparación con solo un poco más de 7 de cada 10 blancos. Cuatro de cada 10 jóvenes negros usan Snapchat casi constantemente, en comparación con casi 2 de cada 10 blancos.