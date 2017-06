Simpatizantes de Trump cuestionan imparcialidad de fiscal

Donald Trump no puede remover de su cargo a Mueller. La decisión caería en manos del subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, quien testificó el martes en una audiencia del Senado que él solo quitaría a Mueller del cargo por una buena razón y que hasta el momento no tiene evidencia de ninguna.

De todas formas, el director general de la empresa de comunicación Newsmax y amigo de Trump, Chris Ruddy, indicó que el presidente ya estaba pensando en “despedir” a Mueller de su posición como fiscal general.

“Creo que él está contemplando esa opción”, dijo Ruddy en una entrevista el lunes con Judy Woodruff para el programa PBS NewsHour.

Por otra parte, el vocero de la Casa Blanca dijo a los reporteros el martes que cualquier comentario o plática sobre Trump queriendo deshacerse del fiscal especial era un “rumor”.

El ex presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gringrich comentó que Trump lo llamó el lunes por la noche y que el presidente no está buscando deshacerse de Mueller porque está confiado en que la investigación probará que él no ha hecho nada malo.

Hace algunas semanas, Gringrich celebró la elección de Mueller, la cual describió como una “magnífica elección” para fiscal especial cuya reputación es “impecable, honesta e integra”.

Sin embargo, después del testimonio de la semana pasada del ex director del FBI, James Comey, el legislador cambió de opinión. Dijo que está preocupado por la contribución de los demócratas para que Mueller fuera elegido para liderar la investigación.

Esta nueva charla sobre remover a Mueller aparentemente proviene de los aliados de Trump, incluyendo a aquellos que son cercanos al estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, y los cuales están frustrados con lo que podría ser una investigación tortuosa.

__

Los periodistas de The Associated Press Eric Tucker y Erica Werner contribuyeron para este despacho.