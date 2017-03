Silvia Pinal considera un honor serie basada en su vida

Pinal, de 85 años y una de las bellezas de la Época de Oro del cine mexicano, agregó con humor que este es un buen momento para hacer su biografía porque todavía puede "protestar", aunque aclaró que ha recibido bien lo que han propuesto.

"Tengo que aceptar lo que quieran hacer de mi biografía. Yo me siento muy orgullosa de lo que he vivido, de lo que he logrado, de los hijos que tengo... Estoy agradecida con la vida. Tengo salud, tengo vitalidad, tengo deseos de seguir viviendo".

Estrada señaló que Pinal ha sido muy respetuosa con las decisiones de la producción.

"Estoy realmente agradecida con esa confianza que ella me está dando", dijo a The Associated Press, y adelantó que la serie de 26 capítulos girará en torno a "sus amores y sus pasiones, el trabajo, su familia".

La historia de Pinal abarca muchas décadas y estilos diferentes. Nació en Guaymas, en norteño el estado de Sonora, en 1931 y Estrada planea llevar la producción hasta la actualidad, pasando por los años en los que filmó cintas como "Un extraño en la escalera" (1955), de Tulio Demicheli, o "El ángel exterminador" (1962), de Luis Buñuel.

"Todo son locaciones, conseguir las casas, los coches, los muebles, sí está siendo harto difícil", apuntó Estrada a la AP.

Comenzará a grabarse en mayo y planean terminarla en septiembre. Por lo pronto, ya llevan tres meses de preproducción. "Esta serie me está sacando mucho de mi zona de confort", agregó la productora que ha ganado reconocimiento por telenovelas como "Amor Real" y "El privilegio de amar" y encabezó el año pasado la serie biográfica "Por Siempre... Joan Sebastian".

En la década de 1960, Silvia Pinal se casó con el actor y músico Enrique Guzmán, quien era 11 años menor que ella y es padre de sus hijos, Alejandra y Luis Enrique. Tiempo después, la pareja se separó. Guzmán ha dicho que no quiere que su imagen se utilice en la producción.

"Es absurdo que no quiera que se toque su nombre. A mí tampoco me importa. Si lo quitan, por mí que lo quiten, no hay bronca", dijo Pinal. "Si tuve dos hijos con él es absurdo que no aparezca el papá, a no ser que hayan sido hijos de la mala vida... Para nada, mis hijos fueron hechos con ¡mucho amor!", agregó con humor durante la presentación.

"Obviamente es un personaje importante, no puede no estar en la vida de Silvia y sí ha pedido dinero. Ha tenido pláticas con los abogados", agregó Estrada. "Será algo que se arreglará más bien legalmente".

La producción será estrenada por el canal Las Estrellas Televisa y la plataforma de streaming Blim, aunque todavía no se ha definido la fecha. El elenco lo completan Nicole Vale, Mía Rubín, Gala Prieto y Lara Campos.

Por su parte, Itatí Cantoral dijo que deseaba hacer el papel de Pinal desde que se enteró de los planes de la serie.

"Es el reto más grande de mi carrera, pero también me siento muy emocionada porque sé que es el personaje más importante de mi carrera", dijo la actriz, quien ha tenido que reproducir las coreografías de Pinal y repasar sus películas entre muchos otros preparativos para el papel.

"Creo que toda actriz quisiera tener en su vida un personaje como el que yo voy a tener", abundó.