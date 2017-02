Show de Swift previo al Super Bowl sería su único en 2017

La cantante también hizo algunas referencias al fútbol americano durante el show de 90 minutos, comentándole a la multitud sobre su primer éxito de country vuelto pop, "You Belong With Me", cuyas letras hablan sobre animadoras deportivas, graderías y chicos.

"Sentí que podría ser apropiado", afirmó.

Swift, con un vestido corto Versace, sacudió a los asistentes del Club Nomadic en Houston, con un concierto que empezó el sábado por la noche y terminó el domingo por la madrugada.

La cantante de 27 años interpretó en su mayoría canciones de su álbum "1989", ganador del Grammy en 2014, así como de "Red", de 2012. Sus interpretaciones incluyeron "Shake It Off", "Blank Space", "Bad Blood", "Style", "We Are Never Getting Back Together", "22" y "I Knew You Were Trouble".

"Es bueno estar en Houston, Texas esta noche", gritó.

La cantante se desplazó en el escenario de un lado a otro y por la plataforma en el medio, cantando cerca de sus fervientes admiradores en el evento anual DIRECTV NOW Super Saturday Night en el que también se han presentado cantantes como Justin Timberlake y Rihanna.

"Les juro que es algo que no quieren, no lo quieren", dijo Swift después de que los admiradores le rogaron por una toalla con la que se secó el sudor de la frente.

Swift también cantó por primera vez en vivo "I Don't Want to Live Forever", que interpretó a dúo con el ex miembro de One Direction Zayn, de la banda sonora "Fifty Shades Darker".

El público gritó emocionado con la esperanza de que Zayn se apareciera. "Definitivamente no está aquí", les aseguró Swift.

Pero le pidió al público que cantar con ella mientras la interpretaba en versión acústica tocando la guitarra.

Swift también optó por un ritmo más pausado al interpretar canciones que ha compuesto para otros, mientras que dijo que es uno de sus más grandes logros del año pasado. Cantó una versión delicada de "This Is What You Came For", la pieza dance que escribió con su exnovio Calvin Harris y que popularizó Rihanna. Swift también interpretó "Better Man", un éxito country reciente que escribió para el grupo galardonado con el Grammy Little Big Town.

La gira anterior de Swift fue en arenas con capacidad para 60.000 asistentes. La cantante, quien ganó el Grammy al álbum del año en 2016 por su primer álbum oficialmente pop, "1989", dijo que su concierto en las celebraciones previas al Super Bowl podría ser su única presentación de este año.

"Hasta donde sé, sólo estaré haciendo un concierto en 2017, hasta donde sé, y ese es este concierto", dijo. "Están asistiendo al 100% de mis fechas de gira".

____

En internet: http://taylorswift.com