Sheeran: Si cambiamos gana el terrorismo

El fin de semana pasado, Ariana Grande realizó el concierto benéfico One Love Manchester con invitados como Miley Cyrus, Coldplay y Katy Perry para apoyar a las víctimas del ataque terrorista cometido el 22 de mayo tras el recital de Grande en Manchester. El atentado dejó 22 muertos y 59 heridos, entre los cuales había múltiples menores de edad.

“Creo que el ataque va a cambiar obviamente la seguridad en los conciertos, pero si dejas que un ataque como ese afecte la vida cotidiana de la música en general eso significa que la gente que cometió el ataque ganó, porque de eso se tratan los atentados terroristas”, señaló Sheeran, quien parte publicó un video para ayudar a la Cruz Roja Británica para recaudar fondos para las víctimas.

“La mejor manera de combatirlo es hacer exactamente lo que hicieron en Manchester, unirse con amor y seguir adelante y hacer que la gente se sienta bien con la música, creo que sería totalmente incorrecto dejar de hacer música así”, apuntó.

Previo a su primer concierto en México, el artista británico dijo que le gustaría cantar en otro idioma y que ha estado en pláticas con Alejandro Sanz y Camila Cabello.

“Habrá algo en algún momento en lo que yo no estaré cantando en inglés”, señaló en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. “Creo que habrá más influencia de la música latina, no sólo reggaetón en Europa”, abundó al responder otra pregunta sobre la música de la región.

Recientemente se dio a conocer que a Sheeran, quien es autor de los éxitos globales “Thinking Out Loud” y “Photograph”, le habría gustado interpretar la canción “Despacito” de Luis Fonsi, cuyo remix terminó siendo interpretado por Justin Bieber.

“Antes de que Justin Bieber la hiciera yo había visto la letra”, apuntó, “pero ahora ya está hecha”.

Otro de los proyectos que cambiaron de dirección en la carrera de Sheeran fue la canción “Shape of You”, de la que se ha dicho era originalmente para Rihanna. Sheeran explicó que en un principio sí pensaba darle la melodía a la cantante y al mismo tiempo, hacer algo con la banda de música electrónica Rudimental, pero al final los ejecutivos de su disquera le dijeron que sería mucho mejor si Sheeran se quedaba con el tema.

En cuanto a su más reciente álbum “Divide”, lanzado en marzo de este año, explicó que lo compuso mientras estaba en casa y las canciones “resultaron más felices y positivas”.

Elton John fue uno de los primeros en recomendar la música de Sheeran y ponerlo en el camino correcto para la producción de su álbum debut “Plus” de 2011. Ambos se conocieron un año antes y Sheeran dijo que al principio estaba impresionado.

“Entre más lo conoces te das cuenta que, aunque suene raro decirlo, es una persona muy normal, a pesar de que es Elton John. Es un tipo muy agradable y le gusta hacer música”, dijo. “Ahora cuando trabajo con él, es un colega en vez de alguien a quien deba de temer, pero eso me ha tomado siete años”.

Durante la conferencia Sheeran recibió un disco de oro, ya que “Divide” superó las 30.000 unidades vendidas en México y un disco de triple de platino por su disco previo, “Multiply”, que rebasó las 160.000 unidades vendidas en el país.

Sheeran realizó una gira por Sudamérica en 2015, pero no quería quedarse sin las ganas de saludar a México, donde tiene muchos seguidores que le han ayudado a colocarse entre los artistas más escuchados de Spotify. Tras su concierto en la capital mexicana, Sheeran se presentará el lunes en Guadalajara y el miércoles en Monterrey.

“No sé por qué me tardé tanto en venir pero este ha sido un lugar donde siempre he querido tocar así que estoy muy emocionado de estar aquí”, apuntó. “La recepción es el doble de grande que en un país donde hablen inglés, en cualquier lugar en el que he estado en Latinoamérica la recepción ha sido muy impresionante”.