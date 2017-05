Sharapova se cita con Bouchard en Madrid

La rusa, que recibió un wild card de la organización, tomó las riendas del match tras batallar al inicio contra Lucic-Baroni, paseándose hacia la victoria en el set final luego de más de dos horas en la cancha central en Madrid.

Negó que se sentirá algo más motivada por vencer a Bouchard, luego que la canadiense le tachó de “tramposa” y afirmar que debieron haberla suspendida de por vida.

“No es la manera como hago las cosas”, dijo la rusa de 30 años. “Desde jovencita he estado en el candelero. Escucho muchas cosas. Si dejas que todo te afecta dentro y fuera de la pista, pues te complicas la vida. No es mi forma de actuar. Prefiero que el tenis hable por mí, y en eso me enfocaré”.

El partido del lunes contra Bouchard, semifinalista de Wimbledon en 2014, será el sexto de Sharapova desde que se pasó 15 meses suspendida al dar positivo por la sustancia meldonio. Disputó su primer torneo tras la suspensión en Stuttgart el mes pasado, cayendo eliminada en semifinales.

Bouchard, quien el sábado ganó su primer partido en un cuadro principal del circuito de la WTA desde enero, ha dicho que el retorno de Sharapova es algo “injusto para todas las demás jugadores que cumplen las reglas”. La canadiense dijo que deseaba medirse contra Sharapova en Madrid.

También el domingo, la hispano-venezolana y quinta preclasificada Garbiñe Muguruza tuvo debut y despedida al caer 6-1, 6-3 ante la suiza Timea Bacsinszky, otro aciago resultado para la vigente campeona del Abierto de Francia. Muguruza venía de perder a las primeras de cambio en Stuttgart.

La puertorriqueña Mónica Puig sucumbió 6-3, 4-6, 7-6 (3) frente a la estadounidense Lauren Davis, en tanto que la colombiana Mariana Duque-Mariño dio cuenta 6-3, 6-4 de la alemana Julia Georges.

Además, la alemana y máxima cabeza de serie Angelique Kerber despachó 6-4, 6-3 a la húngara Timea Babos. La rumana y campeona vigente Simona Halep se deshizo 6-1, 6-2 de la checa Kristyna Pliskova.

En el cuadro masculino, el italiano Fabio Fognini eliminó 6-4, 6-4 al portugués Joao Sousa y se citó en segundo ronda con Rafael Nadal.