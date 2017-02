Serie del Caribe: Venezuela debuta venciendo a Puerto Rico

Bencomo (1-0) lanzó cinco sólidas entradas, en las que toleró cuatro imparables y apenas una carrera, además de recetar seis ponches para anotarse la victoria por las Águilas del Zulia, que descansaron el miércoles en la jornada inaugural.

"Teníamos un poco de ansiedad por jugar, después de no participar en la primera fecha", comentó a The Associated Press el piloto de Venezuela, Lipso Nava. "Es muy importante en un torneo tan corto y con tanto nivel iniciar ganando".

Puerto Rico lo comenzó perdiendo, ante el local México en la fecha del miércoles.

En consecuencia, los Criollos de Caguas tienen ahora una foja de 0-2, con compromisos pendientes frente a Cuba y República Dominicana en la ronda de todos contra todos, que clasifica a cuatro conjuntos a las semifinales.

La derrota fue al registro de Adalberto Flores (0-1), castigado con cinco indiscutibles y cuatro anotaciones, dos limpias, en cuatro capítulos.

A la ofensiva por Venezuela se destacó el receptor Jesús Flores, quien bateó de 3-2 con un cuadrangular y dos carreras producidas. Freddy Galvis, campocorto de los Filis de Filadelfia, contribuyó a la causa del Zulia, al conectar de 4-2 con dos bases robadas.

"Me siento muy confiado por la buena temporada que tuve en Venezuela, llegamos así a la Serie del Caribe, con la misma intención de ser agresivo en el plato y afortunadamente salió ese buen contacto que ayudó a iniciar el torneo con un triunfo", dijo Flores.

El manager venezolano manifestó las aspiraciones del equipo, de coronarse en el torneo.

"Los aficionados del Zulia tuvieron que esperar 16 años para regresar a una Serie del Caribe y sería un regalo muy especial para toda Venezuela ganar este torneo debido a todos los problemas económicos y sociales que ha padecido nuestra gente", indicó.

México se medirá ante República Dominicana en el duelo que cierra la segunda jornada.