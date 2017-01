Serena Williams gana su primer match en Auckland

Williams, primera preclasificada, tuvo que esperar un día adicional para su primera aparición en 2017 debido a que la lluvia forzó que se pospusiera su enfrentamiento de la ronda inicial agendado para el lunes.

Lo que ocasionó molestias el martes a Williams fue el viento que dificultó realizar los servicios en la cancha central del Auckland Tennis Center.

La estadounidense necesitó 74 minutos para derrotar a Parmentier —número 69 en el escalafón mundial— con ocho servicios as, incluido uno para match point; pero además prolongó el duelo con una serie de errores no forzados, incluyendo cuatro dobles faltas.

"Este viento me estuvo afectando", comentó Williams. "Todos los días que practiqué aquí no hubo viento y hoy que jugué hubo mucho viento, así que fue divertido. No fue divertido, realmente: fue interesante".

Williams tuvo un inicio tambaleante y perdió el servicio en el juego inicial antes de que Parmentier mantuviera su propio saque. Pero la jugadora estadounidense pareció encontrar algo de clase y confianza en el tercer juego, el cual incluyó una fuerte y profunda devolución cruzada de revés.

Williams rompió el servicio de Parmentier en el sexto y octavo game y mantuvo su forma cómodamente ganando el set en sólo 29 minutos.

Hubo signos de frustración de Williams as al intensificarse el viento y tuvo problemas para colocar sus primeros servicios. Cuando lo consiguió, ganó 80% de los puntos de su primer servicio.

También se encontró fuera de posición para realizar devoluciones contundentes cuando el viento alejaba la bola de su raqueta. En especial sufrió con su revés, aunque pareció moverse libremente por toda la cancha.

Rompió el saque de Parmentier en el tercer juego del segundo set, pero perdió inmediatamente su propio servicio. Williams tuvo dificultades para mantener su servicio en el sexto juego, en el que salvó tres puntos para set, pero mostró su intención de terminar rápidamente con dos poderosos golpes ganadores que le permitieron otro rompimiento de saque en el séptimo juego.

Sólo dos enfrentamientos pudieron ser completados en el primer día del torneo debido a la lluvia. En otros partidos del martes, Venus Williams enfrentaría a la local Jade Lewis, y Caroline Wozniacki, ex número uno del mundo, jugará contra la estadounidense Nicole Gibbs.