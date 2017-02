Sentenciarán a muchacha que tiró a su bebé por ventana

La joven dio a luz el 30 de septiembre en el apartamento de su madre en Omaha, Nebraska, tiró a la bebé por la ventana y luego le avisó a su progenitora, quien llamó al número de emergencias 911, agregaron las autoridades.

The Associated Press generalmente no revela los nombres de menores acusados de crímenes.

El fiscal del condado Douglas, Don Kleine, dijo el lunes que lo que la muchacha hizo no fue planificado, y que "fue más una reacción por pánico". Una autopsia determinó que la bebé era sietemesina.

Su audiencia de evaluación es el 24 de marzo, cuando podría ser sentenciada a libertad vigilada o enviada a un centro de detención u hogar comunal.