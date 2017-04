Sentencian a 25 años de cárcel al asesino de Will Smith

NUEVA ORLEANS (AP) — El hombre que mató al ex astro de los Saints de Nueva Orleans Will Smith durante una disputa de tránsito, fue sentenciado a 25 años de prisión por homicidio no premeditado, una condena mucho menor a la pena máxima que habían solicitado los fiscales.