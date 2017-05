Seattle se despide de su hijo Chris Cornell

"El hijo de Seattle, Chris Cornell, ha muerto", dijo al público el DJ John Richards.

Los fans de luto dejaron flores en ofrendas por toda la ciudad, incluyendo la escultura Sound Garden en un parque de Seattle, de donde tomó su nombre la banda.

“Es muy triste que nunca haya podido encontrar paz en su vida”, dijo Chad White, que fue al sitio con su joven hijo Ignatius para rendir homenaje a Cornell.

Una banca en medio de la escultura quedó cubierta de arreglos florales, uno de los cuales decía "Say 'hello to Heaven'", una referencia a la canción escrita por Cornell para su amigo músico Andrew Wood, muerto hace décadas por una sobredosis.

Cornell nació y creció en la ciudad y era parte de un pequeño grupo de artistas locales que crearon los cimientos de lo que sería la escena grunge que explotó a comienzos de la década de 1990 el cual combinaba la grandilocuencia del heavy metal de la década de 1970 con la agresión y la actitud del punk rock.

“Fue una influencia enorme, uno de los más grandes cantantes que surgieron de Seattle, quizá la mejor voz”, dijo Charles R. Cross, periodista musical y autor radicado en Seattle, quien conoció a Cornell personalmente.

“No sé qué decir, estoy en shock. No sabemos la historia completa. Yo sabía de la oscuridad, pero esta es una pérdida devastadora”.

Las autoridades informaron que Cornell se ahorcó en un hotel de Detroit el miércoles tras un concierto de Soundgarden. La banda se había reunido en 2010 tras años en pausa.

El grupo se formó en Seattle en la década de 1980 en una época en la que la ciudad estaba fuera del mapa musical más comercial y había pocos lugares para que los artistas más pequeños interpretaran su material original. Cornell era compañero de piso de Wood, vocalista de Mother Love Bone, quien murió por una sobredosis de heroína en 1990. Dos miembros de Mother Love Bone crearon Pearl Jam y acompañaron a Cornell en un proyecto en homenaje a Wood — Temple of the Dog — que ayudó a presentar al cantante de Pearl Jam, Eddie Vedder, al mundo.

Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains y Mudhoney fueron algunas de las bandas más prominentes que surgieron de Seattle y dominaron la cultura pop de la década de 1990.

"De alguna manera ellos (Soundgarden) fueron la última banda en Seattle que se volvió famosa en la época del grunge pero fueron los que trabajaron más duro y por más tiempo”, dijo Cross. "No cabe duda que la música de Soundgarden es muy oscura y melancólica por momentos, pero también hay partes que son de mucha celebración”.

El periodista de The Associated Press Phuong Le y la fotógrafa Elaine Thompson contribuyeron con este despacho.