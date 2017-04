Se retira Ileana Ros-Lehtinen, primera cubanoestadounidense

Su retiro inesperado dará a los demócratas la oportunidad de ganar este puesto en el 2018.

De acuerdo con la biografía de la página web de su oficina, Ros-Lehtinen fue electa al Congreso en 1989, luego de haber sido electa a la cámara baja de Florida en 1982 y al Senado estatal en 1986.

The Miami Herald fue el primero que reportó el retiro. El portavoz de la congresista Keith Fernández confirmó el anuncio a The Associated Press.