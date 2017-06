Se entregan los Premios Tony bajo la sombra de “Hamilton”

"Es una temporada tan maravillosa para los musicales", dijo Astrid Van Wieren, quien protagoniza "Come From Away", un show basado en hechos de la vida real sobre cómo un pueblo canadiense les abrió los brazos a personas varadas por los ataques terroristas del 11 de septiembre.

"No hay uno solo. 'Hamilton' — Dios lo bendiga, un show maravilloso, lo revitalizó todo — pero esta temporada no hay esa sensación de que un solo espectáculo la domina. Hay mucho para ver", expresó.

Los presentadores son una mezcla de astros de Broadway y Hollywood que incluyen a Orlando Bloom, Stephen Colbert, Tina Fey, Josh Gad, Taraji P. Henson, Scarlett Johansson, Anna Kendrick, Keegan-Michael Key, Olivia Wilde, Scott Bakula, Sara Bareilles, Glenn Close, Sally Field, Whoopi Goldberg, Mark Hamill, Allison Janney, John Legend, John Lithgow, Patina Miller, David Oyelowo, Sarah Paulson, Lea Salonga y Tom Sturridge.

Los espectadores podrán ver números musicales de nuevos espectáculos y reposiciones como "Bandstand", ''Come From Away", ''Dear Evan Hansen", ''Falsettos", ''Groundhog Day The Musical", ''Hello, Dolly!", ''Miss Saigon", ''Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812", y "War Paint".

Sin embargo, no escucharán cantar a Bette Midler tras fallidas negociaciones con la diva, estrella de la exitosa reposición de "Hello, Dolly". También quedaron fuera el popular show "Anastasia", pese a que está atrayendo jóvenes y en especial mujeres; y los musicales "A Bronx Tale" y "Charlie and the Chocolate Factory", que disfrutan de popularidad en taquilla.

Los productores de Broadway estarán agradecidos este año porque la emisión televisiva no competirá con ningún partido de finales de la NBA, aunque sí con un juego de playoffs de la Copa Stanley. También mantendrán los dedos cruzados para evitar cualquier falla técnica o humana, como las ocurridas recientemente en los Oscar, donde se anunció al ganador equivocado, o los Grammy, que tuvo problemas de sonido.

