Scherzer se autoproclama listo para la temporada

"Está superado", dijo Scherzer.

Una fractura de estrés en el nudillo del dedo anular de su mano de lanzar complicó la preparación de Scherzer esta primavera, obligándole a tomar la pelota con los tres del medio en lugar de su forma usual con el índice y los del medio para evitar el dolor.

La semana pasada, en un juego de liga menores, Scherzer mezcló unas rectas sujetando la bola con dos dedos en vez de tres. Ante los Cardenales, todas sus rectas fueron de dos dedos.

"Esencialmente estoy bien en cuanto a los plazos para poder lanzar al inicio de la temporada regular", dijo Scherzer. "No debería perder mi turno en la rotación. Considerando como estaba al iniciar los entrenamientos, sin quedar en la lista de incapacitados, eso es un gran logro".

Ante San Luis, el derecho permitió dos carreras y cinco hits en cuatro innings y dos tercios.

Scherzer, de 32 años, planea realizar un par de aperturas antes del comienzo de la campaña, pero el reinante Cy Young de la Liga Nacional no será el abridor de Washinton en el juego inaugural.

Pero eso no le desvela. "Más me decepcionó el no haber podido lanzar en el (Clásico Mundial)", dijo Scherzer.

Resultados de los juegos de las Ligas de la Toronja y Cactus:

YANQUIS 7, FILIS 3

Greg Bird jonroneó dos veces y remolcó cinco carreras por Nueva York. Previo al juego, Bird fue designado previo como el titular de la primera base por el manager Joe Girardi.

Por Filadelfia, el venezolano César Hernández conectó dos hits, incluyendo un doble.

CARDENALES 6, NACIONALES 1

Luego de ser nombrado como el abridor del juego inaugural de la campaña de San Luis, el dominicano Carlos Martínez permitió tres hits en cinco innings en blanco. Martínez sigue sin tolerar carrera en los juegos de exhibición este año.

ASTROS 8, MELLIZOS 4

George Springer jonroneó y dio un doble, mientras que el venezolano José Altuve aportó un sencillo remolcador por Houston.

AZULEJOS, TIGRES 4

El abridor mexicano Marco Estrada recetó cinco ponches y permitió una carrera y dos hits en cinco innings por Toronto. Con dos outs en el noveno, Shane Optiz bateó un jonrón de tres carreras ante el venezolano Angel Nesbit para poner fin al juego.

MARLINS 15, METS 9

Tyler Moore disparó un jonrón solitario ante Zack Wheeler en el octavo y luego uno de tres contra el mexicano Fernando Salas en el noveno para la victoria de Miami.

GIGANTES 6, CERVECEROS 4

El abridor de San Francisco Matt Cain, peleando por un puesto en la rotación, toleró cuatro carreras y siete hits en cinco innings, para quedar con efectividad de 8.10 en la pretemporada.

RANGERS 7, ANGELINOS (ss) 4

Mike Trout conectó su primer jonrón de la primavera con los Angelinos.

ANGELINOS (ss) 9, MARINEROS 8

El venezolano Yusmeiro Petit ponchó a cuatro al lanzar tres innings y dos tercios en blanco por Los Angeles, dejando en 0.84 su efectividad en la primavera.

Por Seattle, el dominicano Jean Segura conectó un jonrón de dos carreras.

REALES 6, PADRES 2

Mike Moustakas sacudió su cuarto jonrón de la primavera con Kansas City.

ATLÉTICOS 5, MEDIAS BLANCAS 3

Stephen Vogt conectó un doble de dos carreras en la victoria de Oakland. El dominicano Melky Cabrera remolcó dos carreras con un doble y el venezolano Yolmer Sánchez dio un jonrón por Chicago.

ROCKIES 10, INDIOS 2

El abridor dominicano de Cleveland Danny Salazar fue castigado con siete carreras y ocho hits en cinco innings.