Savage será titular de los Texans ante Bengals

El entrenador Bill O'Brien anunció la decisión el lunes, un día después de que Savage se hizo cargo del ataque en el segundo cuarto del duelo frente a los Jaguars de Jacksonville, cuando Brock Osweiler fue relegado al banquillo.

"Tomamos las decisiones pensando en la mejor forma de ayudar al equipo, en qué ayuda a que el equipo gane", comentó O'Brien. "Y pienso que ayer y esta semana, sentí que Tom Savage nos da la mejor oportunidad de ganar. Voy a darle una semana para prepararse como titular y veré lo que puede hacer por nosotros el sábado por la noche ante los Bengals".

Savage lanzó para 260 yardas y ayudó a que Houston remontara una desventaja de 13 puntos y se impusiera por 21-20. Fue su primera participación en una temporada regular desde 2014.

"Lanzó el balón de manera certera", dijo O'Brien. "Pienso que tomó las decisiones adecuadas. No fue perfecto. Hubo algunas cosas en las que necesita mejorar, pero creo que hizo algunos buenos envíos, un par muy bueno en tercer down y un par de pases largos. Algunos fueron atrapados, otros no, pero creo que iban al lugar correcto".

O'Brien no reveló si planea dar la titularidad a Savage por el resto de la temporada. Indicó que el equipo se concentra por ahora en los Bengals.

Osweiler ha pasado penurias durante su primera temporada en Houston, luego de firmar un contrato por 72 millones de dólares para dejar las filas de Denver y unirse a los Texans.

El domingo, vio interceptados dos de sus envíos antes de ir al banquillo. En esta campaña, le han interceptado 16 pases, y ha lanzado sólo para 14 anotaciones.

O'Brien elogió a Osweiler por su trabajo en esta temporada. Dijo que fue difícil retirarlo del terreno.

"Es algo muy duro como entrenador", aseveró. "Pero me pagan por tomar decisiones como ésta, por el bien del equipo, y eso es lo que trato de hacer. Pienso que eso es lo que ayudará a nuestro equipo".