Sarri, de Napoli, el mejor técnico del fútbol italiano

Recibió 25 de 61 votos, tres más que Allegri, quien se llevó este premio el año pasado. Eusebio di Francesco, de Sassuolo, quedó tercero con siete votos.

Sarri ya había ganado una vez este premio cuando llevó al Empoli a la Seria A en el 2014.

"Generalmente estos premios no me dan demasiada satisfacción porque los veo como una distracción de mi trabajo", expresó Sarri. "Pero este me entusiasma y alegra porque uno es elegido por sus colegas".

Napoli terminó segundo la temporada pasada, detrás de Juventus, en el primer año de Sarri al frente del club.

Claudio Rainieri, que sacó campeón de la Liga Premier inglesa al Leicester, recibió una mención especial.