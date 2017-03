Sanders apoya a trabajadores de Nissan que buscan sindicato

"Es nuestro trabajo decir a las empresas en Estados Unidos que no pueden tenerlo todo", indicó Sanders a la multitud. "¡Comiencen a tratar a la gente trabajadora de ese país con respeto y dignidad!".

El comentario atrajo una sonora aprobación de los presentes. Muchos sostenían carteles que decían "Derechos de los Trabajadores = Derechos Civiles" y "Merecemos algo mejor". Además de Sanders, estuvieron presentes el actor Danny Glover; el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Raza Negra (NAACP por sus iniciales en inglés), Cornell Brooks; y el presidente del sindicato United Auto Workers, Dennis Williams.

"Si uno es miembro de un sindicato en Estados Unidos, va a ganar 27% más que alguien que no está sindicalizado. Si uno es miembro de un sindicato, es más probable que tenga permisos pagados por ausencias debidas a asuntos médicos y familiares. Si uno es miembro de un sindicato, es muy probable que reciba una mejor atención médica y un mejor plan de jubilación que aquellos que no están sindicalizados", declaró el ex aspirante presidencial demócrata.

El UAW ha pasado trabajos para sindicalizar las plantas en el sur del país que son de propiedad extranjera. Perdió dos votos en la planta de Nissan en Smyrna, Tennessee, mientras que en Canton no se ha votado. La política y el sector privado en Mississippi son por lo general hostiles con los sindicatos, y la oposición del gobernador Phil Bryant es clara.

El actor Glover dijo a la multitud que Martin Luther King Jr. pensaba que "el mejor programa que existe contra la pobreza es un sindicato".

"Cuando tenemos solidaridad, podemos ir a la mesa colectiva de negociación y hablar de cobertura médica y salarios. Cuando nos unimos, empodera a la gente para lograr cosas", agregó Williams.

Después del mitin, la multitud marchó unos tres kilómetros (dos millas) hacia la planta donde se ensamblan los modelos Altima, Frontier, Murano y Titan, y entregaron una carta pidiendo a Nissan que "cese la intimidación y amenazas" contra los empleados que desean sindicalizarse.

El periodista de The Associated Press Jeff Amy colaboró con este despacho.