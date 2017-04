Sampaoli: "Se está jugando con mi nombre"

"Si me preguntan si he dado el sí, estaría diciendo que soy entrenador de la selección argentina y eso no es verdad", expresó Sampaoli en conferencia de prensa. "Se está jugando con mi nombre relacionado con supuestos, y eso es lo que me molesta".

Sevilla emitió un comunicado el miércoles en el que catalogó como una "falta de respeto" e "inaceptable" que el nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, tuviera planes de reunirse con Sampaoli para discutir la posibilidad de tomar las riendas de la selección, que quedó acéfala tras el despido del técnico Edgardo Bauza el lunes después de apenas ocho partidos al mando.

El club andaluz advirtió que Sampaoli tiene contrato hasta el 30 de junio de 2018, y que "no dudará en hacer valer sus derechos" ante cualquier intento de llevárselo.

"El comunicado tiene más que ver con supuestos que con realidades. No tengo opinión sobre lo que generan los demás", agregó Sampaoli el viernes. "Estoy toda la semana acá pensando en ganar al Valencia y darle una alegría a la gente. Lo que se genera con especulaciones no me compete. Hablé con el presidente y le dije que cuando yo tenga que comunicar algo, se lo comunicaré personalmente primero a él".

Cuando restan cuatro fechas en la eliminatoria sudamericana, Argentina ocupa el quinto puesto, que la obligaría a disputar un repechaje para clasificarse al Mundial del próximo año en Rusia. Para colmo, no contará con su astro Lionel Messi para los próximos tres partidos tras recibir una sanción de la FIFA por insultar a un juez de línea.

Sevilla, por su parte, marcha cuarto en la liga española, y batalla por terminar entre los tres primeros para clasificarse automáticamente a la próxima Liga de Campeones.

El entrenador argentino llegó esta temporada al Sevilla después de un exitoso paso por la selección de Chile, con la que conquistó la Copa América de 2015.