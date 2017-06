NUEVA YORK (AP) — Salma Hayek regresa a la pantalla grande como protagonista con “Beatriz at Dinner”, una película sobre inmigración y polarización que parece replicar los sentimientos despertados por el presidente Donald Trump, aunque se escribió mucho antes de que éste llegara a la Casa Blanca.

Salma Hayek es una inmigrante atípica en “Beatriz at Dinner”

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

“No fue hecho a propósito”, dijo la actriz mexicana a The Associated Press esta semana en Nueva York, donde se encontraba promocionando la película. “(El guionista) Mike White es un visionario. Yo creo que él vio una situación que está pasando ahora mismo en el mundo, no nada más en Estados Unidos, de polarización antes de que fuera tan obvia para todos los demás”.